«Очень честно!» Марко посмеялся над тактикой «Макларена» в Монце
Марко посмеялся над стратегией «Макларена» в Монце.
Советник «Ред Булл» отреагировал на командную тактику «Макларена» на Гран-при Италии.
После пит-стопов Пиастри вернул позицию Норрису, поскольку во время остановки Ландо механики допустили ошибку. Перед заездом на пит-лейн команда пообещала британцу, что «андерката» не будет.
Когда Марко попросили прокомментировать это решение, он улыбнулся.
«Очень честно!» – ответил Гельмут и громко рассмеялся.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
