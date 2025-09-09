«Очень честно!» Марко посмеялся над тактикой «Макларена» в Монце

Марко посмеялся над стратегией «Макларена» в Монце.

Советник «Ред Булл » отреагировал на командную тактику «Макларена» на Гран-при Италии.

После пит-стопов Пиастри вернул позицию Норрису, поскольку во время остановки Ландо механики допустили ошибку. Перед заездом на пит-лейн команда пообещала британцу, что «андерката» не будет.

Когда Марко попросили прокомментировать это решение, он улыбнулся.

«Очень честно!» – ответил Гельмут и громко рассмеялся.

