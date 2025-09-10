Макс Ферстаппен о Пересе: «Надеюсь, он с самого начала поможет «Кадиллаку» двигаться в правильном направлении»

Перес может стать для «Кадиллака» очень ценным активом – считает Ферстаппен.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен уверен, что его бывший напарник по команде Серхио Перес сильно поможет «Кадиллаку» на старте пути команды в «Формуле-1».

«За карьеру Серхио выступал за много разных команд, так что он очень хорошо знает, как должна работать команда «Формулы-1».

При этом у каждой команды «Ф-1» есть свои особенности. И у такого гонщика, как Серхио, есть эта особенность – он понимает сильные и слабые стороны работы разных команд.

Еще нужно учитывать его опыт работы с разными болидами, поведение которых сильно отличалось друг от друга. Серхио давно выступает в «Ф-1» и пережил несколько смен регламента, много изменений правил – какие-то вещи разрешались, какие-то запрещались, и так далее.

И мне кажется, что для команды на старте ее пути будет очень важно наличие гонщика, который очень хорошо понимает, за счет каких характеристик машина будет работать отлично, а от каких особенностей лучше избавиться.

Серхио работал со многими большими командами, так что я надеюсь, что он с самого начала поможет «Кадиллаку» двигаться в правильном направлении. Ведь прийти в «Формулу-1» и сразу стать конкурентоспособными – это очень непростая задача», – рассказал Ферстаппен.

