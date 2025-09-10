  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о Пересе: «Надеюсь, он с самого начала поможет «Кадиллаку» двигаться в правильном направлении»
0

Макс Ферстаппен о Пересе: «Надеюсь, он с самого начала поможет «Кадиллаку» двигаться в правильном направлении»

Перес может стать для «Кадиллака» очень ценным активом – считает Ферстаппен.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверен, что его бывший напарник по команде Серхио Перес сильно поможет «Кадиллаку» на старте пути команды в «Формуле-1».

«За карьеру Серхио выступал за много разных команд, так что он очень хорошо знает, как должна работать команда «Формулы-1».

При этом у каждой команды «Ф-1» есть свои особенности. И у такого гонщика, как Серхио, есть эта особенность – он понимает сильные и слабые стороны работы разных команд.

Еще нужно учитывать его опыт работы с разными болидами, поведение которых сильно отличалось друг от друга. Серхио давно выступает в «Ф-1» и пережил несколько смен регламента, много изменений правил – какие-то вещи разрешались, какие-то запрещались, и так далее.

И мне кажется, что для команды на старте ее пути будет очень важно наличие гонщика, который очень хорошо понимает, за счет каких характеристик машина будет работать отлично, а от каких особенностей лучше избавиться.

Серхио работал со многими большими командами, так что я надеюсь, что он с самого начала поможет «Кадиллаку» двигаться в правильном направлении. Ведь прийти в «Формулу-1» и сразу стать конкурентоспособными – это очень непростая задача», – рассказал Ферстаппен.

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoСерхио Перес
logoФормула-1
logoРед Булл
Кадиллак
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лиам Лоусон: «Как гонщик Аджар готов к переходу в «Ред Булл»
18 минут назад
В Имоле хотят вернуться в календарь «Ф-1» на условиях ротации Гран-при (Planet F1)
244 минуты назад
Нико Росберг о новом контракте Расселла: «Мне кажется, Джордж теперь борется с Тото Вольффом его же методами»
4сегодня, 17:34
Ральф Шумахер: «Возникает ощущение, что союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать»
4сегодня, 17:00
Оливер Бермэн: «Херта очень хороший гонщик – уверен, он очень быстро освоится в «Ф-2»
сегодня, 16:36
Лоран Мекьес: «Цунода показал очень хорошую квалификационную скорость. Жаль, не получился чистый гоночный день в Монце»
3сегодня, 16:22
Ральф Шумахер о командной тактике «Макларена»: «Я даже не понял, почему эта ситуация вызвала столько споров – вообще не вижу проблемы»
сегодня, 16:14
Босс «Феррари» Элканн согласился на год общественных работ, его семья выплатит 215 млн долларов по налоговому спору
12сегодня, 15:51
Роберт Шварцман назвал «оскорбительными» слухи о разочаровании в «Индикаре»: «Все ровно наоборот, я счастлив гоняться здесь»
1сегодня, 15:18
Гельмут Марко о Цуноде: «Невероятно глупое столкновение с Лоусоном»
4сегодня, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
вчера, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото