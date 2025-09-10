Гельмут Марко о Цуноде: «Невероятно глупое столкновение с Лоусоном»
Марко резко высказался о Цуноде.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал 13-е место Юки Цуноды на Гран-при Италии.
«Столкновение с Лоусоном из своей же команды было невероятно глупым. Похоже, болид получил сильные повреждения», – отметил Гельмут в интервью немецкому Sky.
Юки Цунода о контакте с Лоусоном: «Не знаю, какой в этом был смысл. Я боролся за очки, а он нет»
Лиам Лоусон об инциденте с Цунодой: «Ничего особенного. У меня не осталось места, поэтому мы дошли до контакта»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
