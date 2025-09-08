  • Спортс
  Лиам Лоусон об инциденте с Цунодой: «Ничего особенного. У меня не осталось места, поэтому мы дошли до контакта»
2

Лиам Лоусон об инциденте с Цунодой: «Ничего особенного. У меня не осталось места, поэтому мы дошли до контакта»

Лоусон считает, что не портил гонку Цуноде.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о контакте с Юки Цунодой на Гран-при Италии – инцидент возмутил представителя «Ред Булл».

«Гонка получилась разочаровывающей. Мы попытались рискнуть, стартовать на «софте» – это не сработало. Иногда такое случается.

Болид был быстрым в этот уик-энд – жаль уезжать отсюда без очков. Но, конечно, с быстрой машиной я с оптимизмом ожидаю ближайшие гонки.

Инцидент? Ничего особенного, если честно. Он обогнал меня в первом повороте, я попытался опередить его в четвертом, и у меня не осталось места с правой стороны, поэтому мы дошли до контакта, проехали шикану, а затем я вернул позицию», – объяснил новозеландец.

Юки Цунода о контакте с Лоусоном: «Не знаю, какой в этом был смысл. Я боролся за очки, а он нет»

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен навез «Макларенам» 19 секунд – он же проиграл первые круги?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Гран-при Италии
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
