Юки Цунода о контакте с Лоусоном: «Не знаю, какой в этом был смысл. Я боролся за очки, а он нет»

Цунода остался недоволен действиями Лоусона в Монце.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода выразил свое недовольство поведением и действиями Лиама Лоусона в инциденте, который произошел между гонщиками на Гран-при Италии.

«В этой гонке мне помешал Лоусон – между нашими болидами случился довольно чувствительный контакт. Моя машина получила повреждения, которые оказались достаточно серьезными, чтобы сильно меня замедлить. Так что я сильно разочарован, все это было совершенно не обязательным.

Я отыгрывал по секунде на круге, а Лоусон стартовал последним и вообще не боролся за очки. Так что я даже не знаю.

Если ты борешься за очки – тогда я еще могу понять, тогда у тебя есть пространство для жестких маневром. Ведь хоть мы и выступаем за родственные команды, мы все равно являемся соперниками и конкурентами. Особенно учитывая то, что сейчас я занимаю место с наибольшей конкуренцией чуть ли ни во всем мире.

Но в то же время есть черта, через которую нельзя переступать. К тому же, какой в этом смысл? Я боролся за очки, а он нет. Так что я даже не знаю, что тут можно сказать», – рассказал Цунода.

