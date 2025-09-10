  • Спортс
  • Рикардо Патрезе: «Леклер заслужил шанс попробовать выиграть титул с «Феррари»
5

Патрезе надеется на титул Леклера в составе «Феррари» в будущем.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе рассказал, что Шарль Леклер, по его мнению, заслужил шанс побороться за чемпионский титул, выступая в составе «Феррари».

«Думаю, Шарль останется в «Феррари» в обозримом будущем. Потому что он заслужил получить шанс выиграть титул с «Феррари». Будущее Леклера связано с «Феррари». Он прекрасно знает каждый аспект команды, хотя он и не столь опытен, как Льюис Хэмилтон. И я надеюсь, что они найдут способ стать лучше в следующем сезоне.

Шарль, очевидно, при наличии машины, способной выигрывать гонки, сможет претендовать на победу в чемпионате, в этом нет никаких сомнений. Мы знаем, что он быстр. Просто порой Леклер допускает ошибки, пытаясь компенсировать нехватку эффективности болида. Он всегда стремиться выжать из своего болида абсолютный максимум его возможностей. Он настоящий боец, он голоден до побед, и он по-спортивному зол, потому что мало выиграл.

Так что да, Леклер уже заслужил шанс побороться за чемпионский титул. Пока он такого шанса не получал. И у них с Льюисом Хэмилтоном явно разное настроение.

Разумеется, я считаю, что за рулем достаточно быстрой машины Льюис тоже способен вернуться на свой прежний уровень и выигрывать титулы. И мы еще можем увидеть настоящего Хэмилтона. Шарль же, с другой стороны, все еще ждет своего шанса побороться за титул», – рассказал Патрезе.

Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Италии от сайта «Ф-1», Албон выше Норриса, Пиастри на равных с Расселлом и Алонсо

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
