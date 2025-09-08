Лео Туррини: «У «Феррари» ноль побед, а уже сентябрь. Сколько раз мы говорили себе, что выиграем в следующем году? Когда, месье Вассер?»

Туррини высказался о провальном сезоне «Феррари».

Известный итальянский журналист Лео Туррини подвел промежуточные итоги 2025 года для Скудерии после Гран-при Италии .

«Что касается «Синьоры в красном» – что ж, статистика удручает. Ноль побед за сезон (даже у «Мерседеса» есть одна), Хэмилтон так и не добрался до подиума, а уже сентябрь. Леклер – в пустыне эмоций, которую невозможно воспроизводить каждый раз (а дать ему слипстрим в субботней квалификации? Нет, боже упаси – безумие какое-то).

Монца лишь подтвердила то, что, увы, давно стало очевидным: останется ставить на следующий год. Сдержанные слова Карлетто после гонки – это манифест бессилия, признание капитуляции.

Сколько раз мы уже говорили себе, что выиграем в следующем году? Сколько?

К счастью, шоу болельщиков в Парке, где проходит Гран-при Италии, напоминает о потрясающей стойкости коллективного чувства, которое сильнее разочарования, утраты веры и разбитых надежд. Но приходит момент, когда нужно отплатить за несгибаемый энтузиазм людей.

Когда, месье Вассер ?» – задался вопросом обозреватель.

