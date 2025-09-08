Шарль Леклер: «Победа в 2025-м? Не был уверен до Монцы, не уверен и теперь»

Леклер сомневается, что сможет победить в сезоне-2025.

Пилот «Феррари » полагает, что ему не удастся одержать первую победу в текущем сезоне.

На прошедшем Гран-при Италии монегаск финишировал 4-м.

«Победа в 2025-м? Я был не особо уверен до Монцы, не уверен и теперь. Я бы сказал, что этот Гран-при мало что изменил.

Баку? Не знаю, возможно, удастся чего-то достичь в квалификации, но очень часто, когда мы стремимся показать лучший круг в субботу, в гонке темп отличается, и у нас возникает проблема с износом шин. На этой трассе я хорошо выступаю, так что надеюсь, что удастся побороться за высокие позиции. Но мы все еще сильно уступаем «Ред Булл» и «Макларену».

В Монце нам не хватило скорости для подиума. Не думаю, что он был достижим. Мы были чуть быстрее «Мерседеса», хотя они выступили лучше, чем мы ожидали – особенно в жарких условиях, при которых они обычно испытывают трудности.

Не думаю, что мы могли бы достичь большего в этот уик-энд», – сказал Леклер .

