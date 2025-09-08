1

Шарль Леклер: «Победа в 2025-м? Не был уверен до Монцы, не уверен и теперь»

Леклер сомневается, что сможет победить в сезоне-2025.

Пилот «Феррари» полагает, что ему не удастся одержать первую победу в текущем сезоне.

На прошедшем Гран-при Италии монегаск финишировал 4-м.

«Победа в 2025-м? Я был не особо уверен до Монцы, не уверен и теперь. Я бы сказал, что этот Гран-при мало что изменил.

Баку? Не знаю, возможно, удастся чего-то достичь в квалификации, но очень часто, когда мы стремимся показать лучший круг в субботу, в гонке темп отличается, и у нас возникает проблема с износом шин. На этой трассе я хорошо выступаю, так что надеюсь, что удастся побороться за высокие позиции. Но мы все еще сильно уступаем «Ред Булл» и «Макларену».

В Монце нам не хватило скорости для подиума. Не думаю, что он был достижим. Мы были чуть быстрее «Мерседеса», хотя они выступили лучше, чем мы ожидали – особенно в жарких условиях, при которых они обычно испытывают трудности.

Не думаю, что мы могли бы достичь большего в этот уик-энд», – сказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoШарль Леклер
logoФормула-1
Гран-при Италии
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Стелла о тактике «Макларена»: «У команды были стимулы оставаться на трассе как можно дольше»
120 минут назад
Технический директор «Ред Булл»: «Не был уверен насчет предложения Ферстаппена об изменении настроек»
39 минут назад
Джонатан Уитли: «Впечатлен тем, как «Макларен» справляется с двумя пилотами, борющимися за титул»
56 минут назад
Фернандо Алонсо: «Мне не нужен хороший темп, мне нужны очки»
1сегодня, 06:46
WEC. «Порше» выиграла дождевую гонку в США
сегодня, 06:34
Оскар Пиастри: «Стратегия «Макларена» не удивила. Мы с командой ее обсуждали»
2сегодня, 05:59
Нико Хюлькенберг о сходе в Монце: «Больно и горько»
сегодня, 05:41
Алекс Албон: «Буду бороться с Антонелли в чемпионате вплоть до Абу-Даби»
сегодня, 05:23
Макс Ферстаппен: «Мекьес задает правильные вопросы. В Монце машина работала лучше»
3сегодня, 04:57
Юки Цунода: «Было очевидно, что Хэмилтон выдавил меня»
5сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото