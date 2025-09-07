Льюис Хэмилтон о тифози: «Лучше не бывает. Мечта – подняться на вершину подиума в Монце как пилот «Феррари»

Фанаты «Феррари» вдохновили Хэмилтона на мечту о Монце.

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Италии – британец финишировал шестым.

«Безусловно, были хорошие обгоны. Тяжело было пробиться с такой стартовой позиции, догнать другие болиды. Ты оказываешься в трафике, теряешь время по отношению к соперникам впереди, сильнее изнашиваешь шины.

Я и правда доволен выступлением в целом. Считаю, это максимум, на который мы могли рассчитывать. Вероятно, можно было совершить андеркат на «Мерседес » и финишировать пятым – просто упустили это», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Льюис также отреагировал на страсть итальянских болельщиков.

«Лучше не бывает. Конечно, хочется сражаться во главе пелотона, но просто чувствовать такую поддержку – уже что-то невероятное. Вся трасса в цветах «Феррари».

Сейчас можно посмотреть на главную прямую – [тифози] не видно конца. Выступать за эту команду – мечта, и я просто хочу трудиться максимально упорно, чтобы однажды подняться на вершину этого подиума [как пилот «Феррари »]. Вот моя мечта», – заявил гонщик, пять раз побеждавший в Монце за «Макларен » и «Мерседес».

