  • Льюис Хэмилтон: «Определенно справлялся с болидом, благодарен за 6-е место»
Льюис Хэмилтон: «Определенно справлялся с болидом, благодарен за 6-е место»

Хэмилтон позитивно оценил шестую позицию в Монце.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал шестым на первом для себя Гран-при Италии в новой команде, после чего поделился впечатлениями. Британец начал заезд десятым из-за штрафа.

«Я определенно справлялся с болидом сегодня – очень доволен. Я по-настоящему здорово сорвался с места, меня зажало между машинами, так что пришлось слегка отступить. Однако я был очень доволен своей позицией в первом и четвертом поворотах.

После этого я сильно приблизился к Джорджу [Расселлу]. Если рассуждать задним умом, нужно было попытаться совершить андеркат – затягивание отрезка просто не окупилось. Мы сделаем выводы.

А остальном – я благодарен за то, что стал шестым после штрафа. Когда проводишь приличную гонку на глазах тифози, защищая эти цвета, это что-то невероятное.

Шарль [Леклер] делал все возможное. Макс [Ферстаппен] на высоте. У нас не было скорости «Ред Булл» – сегодня команда быстра – и не было темпа «Макларена». Так что, думаю, мы можем рассчитывать на четвертое или пятое место. Если выдавать что-то исключительное, можно иногда попадать на подиум. Шансы есть, но не за счет чистого темпа», – подчеркнул семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Фредерик Вассер: «Льюис Хэмилтон вернулся»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
