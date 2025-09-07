Фредерик Вассер: «Льюис Хэмилтон вернулся»

Вассер доволен выступлением Хэмилтона в Монце.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Италии , отметив, что оба гонщика команды продемонстрировали отличную скорость, и что Льюису Хэмилтону удалось преодолеть трудности и вернуть себе привычный темп.

«Целью было финишировать на подиуме. Шарль Леклер провел сильную гонку, в начале заезда он навязал борьбу лидерам, но у нас возникла проблема с перегревом шин. В целом мы были не так далеки по темпу от «Макларена », а вот Макс Ферстаппен на «Ред Булл » сегодня просто летел.

Льюис Хэмилтон вернулся. Из-за штрафа он оказался в середине пелотона, но очень сильно провел первый отрезок гонки. В конце заезда мы пытались получить преимущество [в свежести шин] над Расселлом, но износ покрышек был слишком низким.

Это была очень хорошая гонка и я очень рад за Льюиса, ведь в июле у него был очень тяжелый период, но теперь он вернулся и демонстрирует прежнюю скорость. Он отлично провел уик-энд, был в отличном настроении, у него был правильный подход. Все это должно помочь ему в оставшейся части сезона», – рассказал Вассер.

Ферстаппен уничтожил соперников и выиграл в Монце. «Феррари» – мимо домашнего подиума