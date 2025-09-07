  • Спортс
  • Нико Росберг: «Цунода настолько позади Ферстаппена – как такое возможно? Ведь Юки отличный пилот»
5

Нико Росберг: «Цунода настолько позади Ферстаппена – как такое возможно? Ведь Юки отличный пилот»

Росберг задался вопросом, почему «Ред Булл» не может решить проблемы Цуноды.

Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Нико Росберг удивлен проблемами второго пилота «Ред Булл» Юки Цуноды.

«Это [трудности второго пилота «Ред Булл»] происходит уже годами – и сегодня [в субботу] Юки снова оказался в более чем 0,7 секунды позади Макса Ферстаппена.

Это необъяснимо – я этого не понимаю, ведь Юки отличный пилот. Он знает, как управлять гоночной машиной. Он вновь настолько позади – как такое возможно?

Поражает, что они не могут решить эту проблему. Болид Юки не на 100% похож на машину Макса Ферстаппена – но отставание должно быть где-то 0,1 секунды или что-то в этом духе.

Мне жаль Юки, ведь для него это очень, очень тяжелый день», – отметил Росберг.  

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Италии
logoРед Булл
logoНико Росберг
