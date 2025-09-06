Ферстаппен установил рекорд «Ред Булл» по количеству поулов в «Ф-1»

Ферстаппен – новый лидер «Ред Булл» по количеству поулов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обновил командный рекорд по количеству поулов, завоеванных в «Формуле-1».

Выиграв квалификацию к Гран-при Италии , Ферстаппен завоевал поул в 45-й раз за время выступлений за «Ред Булл ». Что является рекордом для австрийской команды. По показателю поулов в составе «Ред Булл» Ферстаппен обошел Себастьяна Феттеля , на счету которого 44 поула.

