Ферстаппен установил рекорд «Ред Булл» по количеству поулов в «Ф-1»
Ферстаппен – новый лидер «Ред Булл» по количеству поулов.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обновил командный рекорд по количеству поулов, завоеванных в «Формуле-1».
Выиграв квалификацию к Гран-при Италии, Ферстаппен завоевал поул в 45-й раз за время выступлений за «Ред Булл». Что является рекордом для австрийской команды. По показателю поулов в составе «Ред Булл» Ферстаппен обошел Себастьяна Феттеля, на счету которого 44 поула.
Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
