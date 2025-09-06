Юки Цунода: «Глубоко прочувствовал, почему у этой команды было так много титулов»

Цунода восхитился тем, как работают в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » считает, что RB21 будет более конкурентоспособным в Монце, чем на предыдущих гонках.

«По данным все выглядело лучше – полагаю, что с первой практики все ощущается лучше, чем на прошлых двух этапах, где требовался высокий уровень прижимной силы.

Но в то же время было совсем не просто. Баланс все еще довольно неприятный и нестабильный.

Я глубоко прочувствовал, почему у этой команды было так много титулов. Было удивительно наблюдать, как инженеры работают вместе над тем, чтобы улучшить болид, настраивают его из сессии в сессию.

Я доволен собой, мне удалось показать максимум. Немного жаль, что в третьем сегменте у меня не было слипстрима», – сказал Цунода .

