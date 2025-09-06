Юки Цунода: «Глубоко прочувствовал, почему у этой команды было так много титулов»
Пилот «Ред Булл» считает, что RB21 будет более конкурентоспособным в Монце, чем на предыдущих гонках.
«По данным все выглядело лучше – полагаю, что с первой практики все ощущается лучше, чем на прошлых двух этапах, где требовался высокий уровень прижимной силы.
Но в то же время было совсем не просто. Баланс все еще довольно неприятный и нестабильный.
Я глубоко прочувствовал, почему у этой команды было так много титулов. Было удивительно наблюдать, как инженеры работают вместе над тем, чтобы улучшить болид, настраивают его из сессии в сессию.
Я доволен собой, мне удалось показать максимум. Немного жаль, что в третьем сегменте у меня не было слипстрима», – сказал Цунода.
