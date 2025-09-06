Габриэл Бортолето: «На свежих шинах смог атаковать чуть сильнее»

Бортолето подвел итоги квалификации в Монце.

Пилот «Заубера » прокомментировал 8-е место в квалификации к Гран-при Италии. В гонке бразилец стартует 7-м за счет штрафа Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, уик-энд складывается очень позитивно. В третьем сегменте на свежих шинах я смог атаковать чуть сильнее, но болид постоянно находился на пределе возможностей. Я очень упорно атаковал.

Смотря на отрывы и все прочее, я чувствую себя довольным нашей позицией – очень хороший результат для команды. Мы планировали довольно агрессивно действовать на этой трассе, ведь наша цель – гонки. Думаю, у нас хорошая позиция для старта», – сказал Бортолето .

