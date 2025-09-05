Джордж Расселл: «У «Мерседеса» неплохой темп, но плотность результатов очень высокая»

Расселл надеется на прогресс по ходу уик-энда в Монце.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии, отметив, что команде нужно поработать над улучшением болида.

«Непростой день. Мы приехали в Монцу, на трассу с низким уровнем прижимной силы, прямо из Зандворта, где машине наоборот требовался очень высокий уровень прижимной силы. В связи с этим машина при управлении ощущается совсем иначе, и не так хорошо стоит на трассе, как было неделю назад. Особенно это касается задней оси.

Но сегодня наш темп в любом случае был довольно неплохим, хотя ничего выдающегося. При это плотность результатов очень высокая. Я закончил вторую практику с 10-м временем, но при этом проиграл первому месту меньше 0,4 секунды.

За ночь постараемся улучшить машину, поскольку я подозреваюсь, что в оставшихся сессиях уровень конкуренции и плотность результатов будут только расти. В некоторых моментах я тоже не чувствовал полной уверенность за рулем болида – и у меня тоже случился неприятный инцидент в 7-м повороте, почти как у Кими. Мы определенно способны улучшить свое время круга, и если нам удастся, то мы сможем рассчитывать на хороший уик-энд», – рассказал Расселл.

