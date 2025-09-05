Льюис Хэмилтон: «Обгонять в Монце не так уж легко, мой штраф может стать проблемой»

Хэмилтон готовится к трудной гонке в Монце.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии, отметив, что морально готов к сложной гонке, учитывая штраф в 5 позиций на стартовой решетке.

«Пока это просто невероятный опыт. Еще в среду, в Милане, поддержка болельщиков уже была поистине особенной, а когда сегодня я впервые выехал на трассу за рулем болида «Феррари» – это было нечто невероятное.

Первая практика прошла хорошо. Во второй практике мы изменили некоторые настройки болида, и ситуация немного ухудшилась. Но всегда лучше заранее столкнуться с такими трудностями, чтобы иметь возможность на них отреагировать.

Сегодня было много и позитивных моментов. Вечером мы продолжим работу над болидом, чтобы постараться прибавить. Понятно, что «Макларены» очень быстры, но в первой десятке в целом идет очень плотная борьба.

При этом обгонять на этой трассе не так уж легко, так что мой штраф [потеря 5 позиций на старте] может стать проблемой. Но уж лучше получить штраф в этом году, чем в следующем», – рассказал Хэмилтон.

