Штайнер сматерился через 2 минуты и 47 секунд после начала первой пресс-конференции в MotoGP

Штайнер продержался без брани в MotoGP менее трех минут.

Новый совладелец команды «Тек 3» Гюнтер Штайнер высказался нецензурно на первой же пресс-конференции.

Как посчитали соцсети MotoGP, экс-руководитель «Хааса » продержался без мата 2 минуты и 47 секунд.

«Мне сказали: «Если мы пустим тебя сюда, не запори все (don’t fuck it up)», – произнес итальянец.

Штайнер с инвесторами купил «Тек 3» и станет исполнительным директором команды MotoGP

Гюнтер Штайнер о приобретении «Тек 3»: «В данный момент не хочу ничего менять. Мне нужно многому учиться в MotoGP»