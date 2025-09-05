Штайнер сматерился через 2 минуты и 47 секунд после начала первой пресс-конференции в MotoGP
Штайнер продержался без брани в MotoGP менее трех минут.
Новый совладелец команды «Тек 3» Гюнтер Штайнер высказался нецензурно на первой же пресс-конференции.
Как посчитали соцсети MotoGP, экс-руководитель «Хааса» продержался без мата 2 минуты и 47 секунд.
«Мне сказали: «Если мы пустим тебя сюда, не запори все (don’t fuck it up)», – произнес итальянец.
Штайнер с инвесторами купил «Тек 3» и станет исполнительным директором команды MotoGP
Гюнтер Штайнер о приобретении «Тек 3»: «В данный момент не хочу ничего менять. Мне нужно многому учиться в MotoGP»
