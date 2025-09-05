Штайнер с инвесторами купил «Тек 3» и станет исполнительным директором команды MotoGP
Штайнер возглавит команду MotoGP после покупки.
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер приобрел коллектив «Тек 3» при поддержке консорциума инвесторов.
О покупке объявили перед Гран-при Каталонии MotoGP. Оценка сделки не превышает 20 миллионов евро.
Штайнер станет исполнительным директором команды, партнер по проекту Ричард Коулман займет кресло руководителя. Основатель и экс-владелец коллектива Эрве Поншараль будет возглавлять коллектив до конца года, после чего перейдет на должность консультанта.
По условиям сделки «Тек 3» сохранит пилотов Маверика Виньялеса и Энеа Бастианини, а также сотрудников, база по-прежнему будет располагаться во Франции.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
