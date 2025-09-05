Штайнер с инвесторами купил «Тек 3» и станет исполнительным директором команды MotoGP

Штайнер возглавит команду MotoGP после покупки.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер приобрел коллектив «Тек 3» при поддержке консорциума инвесторов.

О покупке объявили перед Гран-при Каталонии MotoGP. Оценка сделки не превышает 20 миллионов евро.

Штайнер станет исполнительным директором команды, партнер по проекту Ричард Коулман займет кресло руководителя. Основатель и экс-владелец коллектива Эрве Поншараль будет возглавлять коллектив до конца года, после чего перейдет на должность консультанта.

По условиям сделки «Тек 3» сохранит пилотов Маверика Виньялеса и Энеа Бастианини, а также сотрудников, база по-прежнему будет располагаться во Франции.

