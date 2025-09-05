Гюнтер Штайнер о приобретении «Тек 3»: «В данный момент не хочу ничего менять. Мне нужно многому учиться в MotoGP»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал покупку команды «Тек 3» в MotoGP.
В рамках сделки, которая оценивается примерно в $20 млн, Штайнер займет должность исполнительного директора команды.
«Я всегда любил MotoGP, но у меня никогда не хватало времени насладиться этим чемпионатом, ведь у меня всегда было много работы. Но приехав на прошлогодний этап в Остине у меня родилась идея создать такой интересный проект.
Я начал изучать варианты, общаться с людьми, и в какой-то момент мы встретились с Эрвом [Поншаралем, владельцем «Тек 3»].
Команда останется там, где она существует. Будет продолжать дело ее создателя. Зачем мне менять то, что работает?
Мы хотим учиться, получать новый для нас опыт. И Эрв останется с нами в следующем году, чтобы мы могли почерпнуть как можно больше всего из его опыта. В паддоке MotoGP не так много людей с таким опытом, как у него.
Если вы спросите меня, что я хочу изменить – я отвечу, что в данный момент не хочу ничего менять. Мне нужно многому учиться. И уже затем, когда мы добьемся какого-то прогресса, станет ясно, нужно ли нам что-то менять, и если да – что именно», – рассказал Штайнер.
Штайнер с инвесторами купил «Тек 3» и станет исполнительным директором команды MotoGP