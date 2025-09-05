Джордж Расселл о V8 в «Ф-1»: «Думаю о краткосрочной перспективе и с нетерпением жду следующий сезон»

Расселл пока не задумывался о далеком будущем «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл прокомментировал идею ФИА о переходе на двигатели V8.

«Я думаю о краткосрочной перспективе и с нетерпением жду следующий сезон. Знаю, что о нем сложилось множество мнений. Люди уже строят много догадок.

Но мне кажется, сделанный в следующему году шаг удивителен сам по себе – с большей мощностью, исходящей от батареи и экологически чистым топливом», – сказал Расселл.

