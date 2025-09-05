Макс Ферстаппен: «Было бы здорово, если бы у нас были болиды, как в 2010-м»
Ферстаппен поделился своими взглядами на «Ф-1».
Пилот «Ред Булл» рассказал, что, по его мнению, нужно изменить в современных болидах «Ф-1».
«Если бы решение было за мной, то мне кажется самое важное – сделать машины легче и меньше.
Нынешние моторы невероятно эффективные, но также они довольно крупные. Из-за этого увеличивается длина болида, приходится усиливать систему охлаждения – и в итоге машина становится крупной.
Думаю, если бы у нас были такие же машины, как в 2010-м или из более ранних эпох, то было бы здорово – это помогло бы сделать гонки зрелищней.
Но в конце концов не мне принимать решение. Здесь много политики», – отметил Ферстаппен.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
