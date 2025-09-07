Формула-3. Италия. Интрафувасак выиграл последнюю гонку сезона, Цолов стал вице-чемпионом, «Кампос» завоевал титул, Камара прорвался на 5-е место с 30-го

Интрафувасак и Цолов принесли «Кампосу» чемпионство на финише сезона «Ф-3».

Пилот «Кампоса» Тасанапол Интрафувасак выиграл вторую гонку в Италии – заключительный заезд «Формулы-3» сезона-2025.

Никола Цолов финишировал вторым и помог своему коллективу сделать дубль. Двойной успех позволил «Кампосу » обогнать «Трайдент » и завоевать командный титул.

Третье место занял Ноэль Леон из «Премы», а гонщик «Трайдента» Рафаэл Камара, досрочно завоевавший чемпионство в личном зачете, поднялся с 30-й стартовой позиции на пятую. Пилот «Кампоса» Мари Бойя завершил заезд девятым.

Подиум позволил Цолову обогнать Бойю в личном зачете и стать вице-чемпионом.

Камара завершил сезон со 166 очками, Цолов набрал 124, Бойя – 166, топ-5 замнули гонщик «МП Моторспорт» Тим Трамниц (94) и представитель «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне (89).

