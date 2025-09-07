  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-3. Италия. Интрафувасак выиграл последнюю гонку сезона, Цолов стал вице-чемпионом, «Кампос» завоевал титул, Камара прорвался на 5-е место с 30-го
0

Формула-3. Италия. Интрафувасак выиграл последнюю гонку сезона, Цолов стал вице-чемпионом, «Кампос» завоевал титул, Камара прорвался на 5-е место с 30-го

Интрафувасак и Цолов принесли «Кампосу» чемпионство на финише сезона «Ф-3».

Пилот «Кампоса» Тасанапол Интрафувасак выиграл вторую гонку в Италии – заключительный заезд «Формулы-3» сезона-2025.

Никола Цолов финишировал вторым и помог своему коллективу сделать дубль. Двойной успех позволил «Кампосу» обогнать «Трайдент» и завоевать командный титул.

Третье место занял Ноэль Леон из «Премы», а гонщик «Трайдента» Рафаэл Камара, досрочно завоевавший чемпионство в личном зачете, поднялся с 30-й стартовой позиции на пятую. Пилот «Кампоса» Мари Бойя завершил заезд девятым.

Подиум позволил Цолову обогнать Бойю в личном зачете и стать вице-чемпионом.

Камара завершил сезон со 166 очками, Цолов набрал 124, Бойя – 166, топ-5 замнули гонщик «МП Моторспорт» Тим Трамниц (94) и представитель «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне (89).

Формула-3. Италия. Билински выиграл 1-ю гонку после штрафа Трамница, Камара – 25-й

Формула-3. Италия. Бенавидес выиграл последнюю квалификацию сезона, чемпион Камара стал худшим

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФормула-3
Трайдент
Рафаэл Камара
Кампос Рейсинг
Према
Мари Бойя
Никола Цолов
МП Моторспорт
Тим Трамниц
Хайтек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Норриса освистали на подиуме в Монце
1 минуту назад
Ферстаппен с отрывом в 19 секунд от Норриса выиграл в Италии
810 минут назад
Макс Ферстаппен: «Управлять машиной было одно удовольствие. Я очень рад победе»
414 минут назад
Оскар Пиастри о размене с Норрисом: «Небольшой «инчидент», но все нормально»
1019 минут назад
Ландо Норрис: «Сегодня «Макларену» не хватило скорости, чтобы соперничать с Ферстаппеном»
424 минуты назад
Ферстаппен – гонщик дня на Гран-при Италии
734 минуты назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2025
838 минут назад
Пиастри обогнал Норриса из-за медленного пит-стопа Ландо и пропустил напарника после приказа «Макларена»
8044 минуты назад
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
64850 минут назад
Алонсо сошел из-за поломки подвески на Гран-при Италии
5сегодня, 13:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото