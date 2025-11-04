Андреа Стелла: «Макларен» вышел плато развития болида. Трудно улучшить и без того зрелый проект»

В «Макларене» объяснили трудности с развитием болида.

Руководитель «Макларена» отметил, что, даже если бы он знал, что «Ред Булл » и Макс Ферстаппен добьются значительного прогресса, все равно не стал бы переключать фокус команды с подготовки к 2026-му на доработку нынешнего болида.

«Нет, ведь если я проведу еще три недели, чтобы поработать над машиной 2025 года, то это не значит, что получится отыграть еще одну десятую. Мы уже вышли на плато развития болида.

На самом деле, чтобы создать обновления, которые мы привезли в середине сезона, пришлось серьезно потрудиться. Мы задумывались о том, а стоило ли вообще продолжать работу над нынешней машиной. Ведь нам было очень непросто улучшить и без того зрелый проект.

Вы можете заметить, как много машин «Ред Булл» пытался улучшить – и порой все шло в обратную сторону. Все потому, что это очень сложно. Возможно, однажды мы сможем поговорить об этих технических особенностях и трудностях развития машины.

Думаю, работать над улучшением болида гораздо проще, когда у вас есть какие-то конкретные проблемы. Если говорить о «Ред Булл», то они временами рассказывали, что при использовании большого заднего антикрыла у них возникают проблемы с балансом переднего.

В таком случае легче понять, как улучшить темп, ведь вам нужно просто исправить существующую проблему, а не попытаться улучшить нечто, что и так хорошо работает», – сказал Стелла.

