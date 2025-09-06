Формула-3. Италия. Трамниц выиграл 1-ю гонку, Камара прорвался на 12-е место с 30-го

Трамниц стал сильнейшим по итогам итальянского спринта «Ф-3».

Пилот «МП Моторспорт» Тим Трамниц выиграл первую гонку заключительного этапа сезона-2025 «Формулы-3» в Монце.

Второе место занял Роман Билински из «Родена», третьим финишировал представитель «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне.

Конкуренты Трамница в борьбе за вице-чемпионство Мари Бойя и Никола Цолов из «Кампоса » завершили заезд шестым и 23-м.

Гонщик «Трайдента » Рафаэл Камара, досрочно завоевавший титул, прорвался с 30-й строчки на 12-ю.

Перед последней гонкой сезона на счету Камары 156 очков, Бойя заработал 113, Цолов – 106, Трамниц – 104, Стенсхорне – 88.

