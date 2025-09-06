Формула-3. Италия. Трамниц выиграл 1-ю гонку, Камара прорвался на 12-е место с 30-го
Трамниц стал сильнейшим по итогам итальянского спринта «Ф-3».
Пилот «МП Моторспорт» Тим Трамниц выиграл первую гонку заключительного этапа сезона-2025 «Формулы-3» в Монце.
Второе место занял Роман Билински из «Родена», третьим финишировал представитель «Хайтека» Мартиниус Стенсхорне.
Конкуренты Трамница в борьбе за вице-чемпионство Мари Бойя и Никола Цолов из «Кампоса» завершили заезд шестым и 23-м.
Гонщик «Трайдента» Рафаэл Камара, досрочно завоевавший титул, прорвался с 30-й строчки на 12-ю.
Перед последней гонкой сезона на счету Камары 156 очков, Бойя заработал 113, Цолов – 106, Трамниц – 104, Стенсхорне – 88.
