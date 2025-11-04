Лиам Лоусон: «Рейсинг Буллз» нужно добиться максимального темпа»

Лоусон назвал цель «Рейсинг Буллз» в конце сезона-2025.

Пилот «Рейсинг Буллз » отметил, что команда довольна стабильностью болида, однако все еще пытается извлечь из него больше скорости.

«Честно говоря, нам нужно просто добиться максимального темпа. Сейчас мы показываем очень стабильные результаты.

В Баку мы провели, очевидно, очень хорошую квалификацию, но, думаю, это было больше связано с происходившим по ходу сессии.

Если сравнивать нас с другими командами, которые менее стабильны, то порой они проводят очень сильные уик-энды, где показывают очень, очень хороший темп. На других этапах они менее быстрые.

Мы пытаемся извлечь максимальный темп: если мы сможем сделать это с учетом стабильности болида, то окажемся в отличной форме [в оставшихся четырех гонках]. Однако разница в темпе между машинами настолько мала, что приходится думать о мельчайших значениях во времени круга», – сказал Лоусон.

