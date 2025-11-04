Лиам Лоусон: «Рейсинг Буллз» нужно добиться максимального темпа»
Пилот «Рейсинг Буллз» отметил, что команда довольна стабильностью болида, однако все еще пытается извлечь из него больше скорости.
«Честно говоря, нам нужно просто добиться максимального темпа. Сейчас мы показываем очень стабильные результаты.
В Баку мы провели, очевидно, очень хорошую квалификацию, но, думаю, это было больше связано с происходившим по ходу сессии.
Если сравнивать нас с другими командами, которые менее стабильны, то порой они проводят очень сильные уик-энды, где показывают очень, очень хороший темп. На других этапах они менее быстрые.
Мы пытаемся извлечь максимальный темп: если мы сможем сделать это с учетом стабильности болида, то окажемся в отличной форме [в оставшихся четырех гонках]. Однако разница в темпе между машинами настолько мала, что приходится думать о мельчайших значениях во времени круга», – сказал Лоусон.
