0

Лиам Лоусон: «Рейсинг Буллз» нужно добиться максимального темпа»

Лоусон назвал цель «Рейсинг Буллз» в конце сезона-2025.

Пилот «Рейсинг Буллз» отметил, что команда довольна стабильностью болида, однако все еще пытается извлечь из него больше скорости.

«Честно говоря, нам нужно просто добиться максимального темпа. Сейчас мы показываем очень стабильные результаты.

В Баку мы провели, очевидно, очень хорошую квалификацию, но, думаю, это было больше связано с происходившим по ходу сессии.

Если сравнивать нас с другими командами, которые менее стабильны, то порой они проводят очень сильные уик-энды, где показывают очень, очень хороший темп. На других этапах они менее быстрые.

Мы пытаемся извлечь максимальный темп: если мы сможем сделать это с учетом стабильности болида, то окажемся в отличной форме [в оставшихся четырех гонках]. Однако разница в темпе между машинами настолько мала, что приходится думать о мельчайших значениях во времени круга», – сказал Лоусон.  

Лиам Лоусон: «Охлаждающие жилеты – не гало или HANS, не нужно заставлять их носить»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Стелла: «Макларен» вышел плато развития болида. Трудно улучшить и без того зрелый проект»
30 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
сегодня, 08:00
Мартин Брандл: «В современной «Ф-1» мы видим все больше людей нового формата на месте руководителей – вроде Мекьеса»
вчера, 19:35
Оскар Пиастри: «Настрой в нынешнем сезоне изменился, но способы достижения цели остались прежними»
вчера, 18:38
Колтон Херта: «Главное для меня в «Ф-2» – быть конкурентоспособным каждый раз, оказываясь за рулем болида»
вчера, 17:38
Мартин Брандл о борьбе за титул: «Еще год назад в такой ситуации я бы не поставил на Норриса. Но он справляется»
вчера, 16:58
Андреа Кими Антонелли: «В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все. Квалификации очень важны»
вчера, 16:20
Тото Вольфф о борьбе с «Феррари» и «Ред Булл»: «Мерседес» способен нанести ответный удар в Бразилии»
вчера, 15:33
Набор LEGO по «Формуле-1» с Брэдом Питтом выйдет 1 января
вчера, 15:01Кино
Пьер Гасли: «У «Альпин» есть все необходимые ингредиенты, чтобы команда была успешной»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото