Формула-3. Италия. Бенавидес выиграл последнюю квалификацию сезона, чемпион Камара стал худшим

Бенавидес показал лучшее время в итальянской квалификации «Ф-3».

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Брэд Бенавидес завоевал поул в заключительной квалификации «Формулы-3» сезона-2025.

Американец выиграл вторую квалификационную группу. Лучшим в первой стал гонщик «Премы» Уго Угочукву, который стартует в главной гонке с первого ряда. Со второго ряда борьбу начнут Ноэль Леон («Према ») и Тасанапол Интрафувасак («Кампос »).

Время Рафаэла Камары, который досрочно завоевал титул, было удалено из-за нарушения пределов трассы. Пилот «Трайдента » начнет обе гонки с последней позиции.

