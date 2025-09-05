Формула-3. Италия. Бенавидес выиграл последнюю квалификацию сезона, чемпион Камара стал худшим
Бенавидес показал лучшее время в итальянской квалификации «Ф-3».
Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Брэд Бенавидес завоевал поул в заключительной квалификации «Формулы-3» сезона-2025.
Американец выиграл вторую квалификационную группу. Лучшим в первой стал гонщик «Премы» Уго Угочукву, который стартует в главной гонке с первого ряда. Со второго ряда борьбу начнут Ноэль Леон («Према») и Тасанапол Интрафувасак («Кампос»).
Время Рафаэла Камары, который досрочно завоевал титул, было удалено из-за нарушения пределов трассы. Пилот «Трайдента» начнет обе гонки с последней позиции.
