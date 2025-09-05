Тото Вольфф: «У Расселла возникла проблема с гидравликой»
Вольфф пояснил, с какой проблемой столкнулся Расселл в 1-й практике в Монце.
Руководитель «Мерседеса» прокомментировал досрочное завершение первой практики Гран-при Италии для Джорджа Расселла.
«Нам не хватает скорости на прямой – я только что увидел это по данным. У Джорджа возникла проблема с гидравликой, и двигатель пришлось отключить, чтобы сохранить все в целости», – отметил Вольфф.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
