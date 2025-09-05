Тото Вольфф: «У Расселла возникла проблема с гидравликой»

Вольфф пояснил, с какой проблемой столкнулся Расселл в 1-й практике в Монце.

Руководитель «Мерседеса » прокомментировал досрочное завершение первой практики Гран-при Италии для Джорджа Расселла .

«Нам не хватает скорости на прямой – я только что увидел это по данным. У Джорджа возникла проблема с гидравликой, и двигатель пришлось отключить, чтобы сохранить все в целости», – отметил Вольфф .

Болид Расселла сломался в конце 1-й практики в Монце