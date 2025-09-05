Болид Расселла сломался в конце 1-й практики в Монце

У Расселла возникли проблемы с болидом в Монце.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл столкнулся с проблемами в работе болида – инцидент произошел в самом конце первой практики перед Гран-при Италии .

Расселл не сумел добраться до боксов и припарковался на обочине, сообщив команде по радио, что двигатель просто отключился. Пока не ясно, как это повлияет на дальнейшие выступления Расселла по ходу уик-энда в Монце.

Эксперт Sky Sports Карун Чандок предположил, что проблема, судя по увиденному, может быть связано с поломкой гидравлических систем.

