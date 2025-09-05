Болид Расселла сломался в конце 1-й практики в Монце
У Расселла возникли проблемы с болидом в Монце.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл столкнулся с проблемами в работе болида – инцидент произошел в самом конце первой практики перед Гран-при Италии.
Расселл не сумел добраться до боксов и припарковался на обочине, сообщив команде по радио, что двигатель просто отключился. Пока не ясно, как это повлияет на дальнейшие выступления Расселла по ходу уик-энда в Монце.
Эксперт Sky Sports Карун Чандок предположил, что проблема, судя по увиденному, может быть связано с поломкой гидравлических систем.
Выступления за «Феррари» – боль. И, похоже, Леклер упивается страданиями
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости