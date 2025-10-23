Гюнтер Штайнер: «Пилот хочет получать поддержку со стороны команды, чтобы выиграть чемпионат. Пиастри этой поддержки не чувствует»

Штайнер высказался о причинах ухудшения результатов Пиастри.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает, что лидер чемпионата Оскар Пиастри потерял уверенность в себе из-за отсутствия поддержки со стороны «Макларена ».

«У Пиастри было несколько неудачных гонок, и мне трудно сказать, что он сейчас чувствует в отношении команды. Ведь команда должна поддерживать своего пилота.

И сейчас появилось давление и со стороны [Ферстаппена]. Будучи членом команды, ты хочешь получить поддержку со стороны команды, чтобы выиграть чемпионат. Пиастри же этой поддержки не получает – и, возможно, начинает чувствовать это, сомневаться, поддерживают ли его на самом деле?

И очевидно, что эта ситуация бьет по уверенности Пиастри в своих силах. Притом, что, отправляясь в гонку пилот должен чувствовать свободу – понимать, что он сможет действовать так, как ему хочется. Когда же пилот не свободен в своих действиях, он начинает допускать ошибки.

То есть, ведь то же самое происходит и в обычной жизни – когда ты не уверен в том, что делаешь, ты вряд ли выполнишь работу хорошо.

Так что я думаю, что в этом и заключается причина падения уверенности в себе и как следствие ухудшения результатов», – рассказал Штайнер.

