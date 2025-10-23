  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Пилот хочет получать поддержку со стороны команды, чтобы выиграть чемпионат. Пиастри этой поддержки не чувствует»
7

Гюнтер Штайнер: «Пилот хочет получать поддержку со стороны команды, чтобы выиграть чемпионат. Пиастри этой поддержки не чувствует»

Штайнер высказался о причинах ухудшения результатов Пиастри.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что лидер чемпионата Оскар Пиастри потерял уверенность в себе из-за отсутствия поддержки со стороны «Макларена».

«У Пиастри было несколько неудачных гонок, и мне трудно сказать, что он сейчас чувствует в отношении команды. Ведь команда должна поддерживать своего пилота.

И сейчас появилось давление и со стороны [Ферстаппена]. Будучи членом команды, ты хочешь получить поддержку со стороны команды, чтобы выиграть чемпионат. Пиастри же этой поддержки не получает – и, возможно, начинает чувствовать это, сомневаться, поддерживают ли его на самом деле?

И очевидно, что эта ситуация бьет по уверенности Пиастри в своих силах. Притом, что, отправляясь в гонку пилот должен чувствовать свободу – понимать, что он сможет действовать так, как ему хочется. Когда же пилот не свободен в своих действиях, он начинает допускать ошибки.

То есть, ведь то же самое происходит и в обычной жизни – когда ты не уверен в том, что делаешь, ты вряд ли выполнишь работу хорошо.

Так что я думаю, что в этом и заключается причина падения уверенности в себе и как следствие ухудшения результатов», – рассказал Штайнер.

Ради титула в «Ф-1» «Ред Булл» пакостит «Макларену»: охотится за клейкой лентой для Норриса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В «Альпин» передумали менять Колапинто на Дуэна в последних гонках сезона-2026 (The Race)
34 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Чтобы побороться за титул, нужно продолжать идеально проводить гоночные уик-энды»
сегодня, 09:00
Лоренс Стролл никогда не рассматривал приглашение Расселла в «Астон Мартин» (CdS)
сегодня, 08:21
Льюис Хэмилтон: «Цель на оставшиеся гонки – демонстрировать стабильные выступления и постараться попасть на подиум»
сегодня, 08:08
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Карун Чандок о попытке сорвать метку Норриса: «Что дальше – «Ред Булл» отключит гайковерты, пока «Макларен» не видит?»
вчера, 18:57
Дэвид Крофт: «Есть признаки, что Хэмилтон начинает терять терпение, его не слышат в «Феррари»
вчера, 18:35
Тед Кравиц об аварии Пиастри и Норриса: «Макларену» пришлось поднять болид, немного пожертвовав скоростью перед гонкой»
вчера, 18:03
Колапинто заявил, что командные приказы «необходимо выполнять несмотря ни на что». Франко ослушался «Альпин» в США, обогнав Гасли
вчера, 17:32
Хорнер нашел инвесторов на 2 млрд долларов и может купить одну из команд «Ф-1» (The Times)
вчера, 17:08
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15