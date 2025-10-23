  • Спортс
  • Макс Ферстаппен: «Чтобы побороться за титул, нужно продолжать идеально проводить гоночные уик-энды»
Макс Ферстаппен: «Чтобы побороться за титул, нужно продолжать идеально проводить гоночные уик-энды»

Ферстаппен надеется развить успех в Мексике.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о целях на предстоящий Гран-при Мехико, отметив, что для получения шанса побороться за титул ему и команде нужно продолжать выступать на пределе своих возможностей.

«В последних гонках мы набрали хорошую форму и хотим продолжать в том же духе, стараясь выжимать из болида максимум его возможностей.

Чтобы побороться за титул, нужно продолжать идеально проводить гоночные уик-энды. Так что будет важно как можно лучше начать этап в Мехико. Трасса в целом должна неплохо подойти болиду «Ред Булл», а ключевую роль будет играть работа с шинами и сцеплением с трассой. Ну и уникальным испытанием этот Гран-при делает то, на какой высоте над уровнем моря расположен автодром», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
