Льюис Хэмилтон: «Цель на оставшиеся гонки – демонстрировать стабильные выступления и постараться попасть на подиум»

Хэмилтон надеется попасть на подиум до конца сезона.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал о целях на оставшиеся гонки нынешнего чемпионата, отметив, что хотел бы попасть на подиум и помочь команде занять второе место в Кубке конструкторов.

«Я бы сказал, что цель на оставшиеся гонки – демонстрировать стабильные выступления и постараться попасть на подиум. Ну и финишировать впереди «Мерседеса» – если я смогу помочь «Феррари» занять второе место в Кубке конструкторов, это станет хорошим окончанием сезона.

При этом оценить расстановку сил очень трудно. Например, «Мерседес» выиграл предыдущую гонку, а в Остине оказался позади нас. И очень сложно понять, как и почему происходят подобные перепады формы команд. Но я надеюсь, что в следующий уик-энд наша машина окажется лучше», – рассказал Хэмилтон.

