Индикар. Ньюгарден выиграл последний этап сезона, Шварцман стал 14-м в гонке и 24-м по итогам дебютного года

Ньюгарден завершил сезон «Индикара» победой.

Пилот «Пенске» Джозеф Ньюгарден сдержал четырехкратного чемпиона «Индикара » Алекса Палоу из «Чип Гэнасси» и выиграл заключительную гонку 2025 года на «овале» в Нэшвилле.

Третье место занял еще один представитель «Пенске » Скотт Маклоклин. Новичок «Премы» Роберт Шварцман претендовал на позицию в топ-10, но в итоге стал 14-м.

Палоу, досрочно завоевавший титул, набрал 711 баллов в 2025 году, гонщик «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд отстал почти на 200 очков (515), также в топ-5 попали пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон (452), Кайл Керквуд из «Андретти » (433) и гонщик «Эрроу Макларен» Кристиан Лундгор (431).

Шварцман завершил сезон на 24-й строчке со 211 очками. Роберт проиграл два балла Луи Фостеру из «Рэйхол-Леттерман» в борьбе за звание новичка года.

