Нико Хюлькенберг о 4-м месте: «Еще после 1-й практики не понимали, откуда взялась такая скорость «Заубера»

Хюлькенберг рад хорошей скорости «Заубера» в Остине.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, отметив, что 4-е место и очень хороший темп болида стали для команды приятным сюрпризом.

«Мы смогли добиться этого благодаря машине, которая была прекрасно сбалансирована и за рулем которой я очень комфортно себя чувствовал с самого утра.

После первой практики мы протирали глаза от изумления, не понимая, откуда взялась такая скорость. Сложно оценить происходящее. Но позитивная тенденция определенно проглядывается», – рассказал Хюлькенберг.

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й