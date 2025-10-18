Нико Хюлькенберг о 4-м месте: «Еще после 1-й практики не понимали, откуда взялась такая скорость «Заубера»
Хюлькенберг рад хорошей скорости «Заубера» в Остине.
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, отметив, что 4-е место и очень хороший темп болида стали для команды приятным сюрпризом.
«Мы смогли добиться этого благодаря машине, которая была прекрасно сбалансирована и за рулем которой я очень комфортно себя чувствовал с самого утра.
После первой практики мы протирали глаза от изумления, не понимая, откуда взялась такая скорость. Сложно оценить происходящее. Но позитивная тенденция определенно проглядывается», – рассказал Хюлькенберг.
