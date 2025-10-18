Андреа Стелла: «Результат подтверждает, что «Ред Булл» удалось улучшить свой болид. Соперники готовы бороться за всех трассах»

Стелла оценил конкуренцию со стороны «Ред Булл».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, отметив, что поул Макса Ферстаппена подтвердил прогресс «Ред Булл » в работе с болидом.

«Результат квалификации [к спринту] подтверждает, что «Ред Булл» удалось улучшить свой болид. Соперники сейчас конкурентоспособны и готовы бороться за поулы и победы на трассах любого типа. При этом мы также были ради видеть, что и наша машина оказалась конкурентоспособной на этой трассе – особенно после того, как на некоторых других этапах у нас возникли трудности.

Мы добились хорошего результата – пусть и не такого, на который рассчитывали, ведь мы здесь ради поулов. Но этот результат позволяет заложить хороший фундамент перед завтрашним спринтом. А также позволяет в будущем доработать настройки, чтобы мы могли претендовать на поул и в основной квалификации.

При этом уровень износа шин на этой трассе довольно высокий. И погода очень жаркая. Думаю, зачастую гонки и спринты превращаются в процессию как раз из-за недостаточно сильного износа шин. Здесь же спринт может выйти более зрелищным», – рассказал Стелла.

