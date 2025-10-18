Оскар Пиастри: «Круг получился неаккуратным. В каком-то смысле повезло, что я оказался 3-м»

Пиастри недоволен кругом в квалификации к спринту в Остине.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, отметив, что не лучшим образом проехал решающий быстрый круг в третьем сегменте.

«Честно говоря, мой круг получился довольно неаккуратным. Просто не получилось собрать его воедино. И в каком-то смысле мне даже повезло с тем, что я оказался на 3-й позиции.

Тем не менее, у нашей машины хороший темп, никаких больших проблем у нас нет. Никакой катастрофы. Просто не самый чистый круг – надеюсь, завтра я смогу исправить ситуацию.

Посмотрим, что случится на старте спринта. Если удастся хорошо сорваться с места – тогда, возможно, будет шанс оказаться на неплохой позиции. При этом здесь в первом повороте зачастую бывает сложно найти оптимальное место на трассе, так что посмотрим, как все пройдет», – рассказал Пиастри.

