Ландо Норрис: «Хотелось взять поул, но не удивляет, что «Макларен» чуть медленнее «Ред Булл» в последнее время»

Норрис высказался после второго места в пятничной квалификации в Остине.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис уступил лишь сопернику из «Ред Булл» Максу Ферстаппену и опередил напарника Оскара Пиастри в квалификации к спринту на Гран-при США.

«Конечно, хотелось взять поул, но мы не удивлены, что в последнее время чуть медленнее «Ред Булл », поэтому в целом я доволен.

Не знаю, насколько серьезные были ошибки, но, пожалуй, пару вещей я мог бы улучшить. И немного не так проехал по нескольким кочкам, но такова природа этой трассы. В остальном я доволен», – прокомментировал итог британец.

Ландо ответил, способен ли «Макларен» взять реванш в спринте:

«Очень надеюсь. Обычно гоночный темп у нас чуть лучше. У нас весь год проблемы с квалификационной скоростью, особенно когда борьба плотная – сегодня было так. Поэтому я бы сказал, это не сюрприз, но мы больше надеемся на гонку».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й