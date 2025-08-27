Чип Гэнасси высказался о слухах про интерес «Ред Булл» к Палоу: «Кому-то стоит подтянуть свои навыки журналистики»

Гэнасси опроверг интерес Палоу к уходу в «Ф-1».

Владелец одноименной команды Чип Гэнасси заявил, что ему ничего не известно о возможном уходе Алекса Палоу в «Формулу-1».

Недавно авторитетное в «Индикаре » издание Indy Star сообщило, что в «Ред Булл » заинтересованы в приглашении четырехкратного чемпиона «Индикара» и готовы предложить ему место напарника Макса Ферстаппена .

«Да, я сам это тоже прочитал. Но никаких цитат там не приводится. Я общался с Палоу. И он сказал мне, что никогда ни с кем не говорил на эту тему и ничего об этом не знает.

Я также пообщался с менеджерами Алекса. Они тоже ничего об этом не знают. Так что мне кажется, что данная история – это просто кликбейт. Кому-то стоит подтянуть свои навыки журналистики.

Ну и, разумеется, я не хочу терять Алекса. Да и кто согласится потерять хорошего гонщика? У него уже была возможность уйти [в «Формулу-1»], но он решил остаться. Не знаю, сколько еще раз мне нужно это повторять», – рассказал Гэнасси.

