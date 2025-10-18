  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • ФИА ответила на критику экс-кандидата Мейера: «Выборы президента – демократический процесс, обеспечивающий справедливость на каждом этапе»
0

ФИА ответила на критику экс-кандидата Мейера: «Выборы президента – демократический процесс, обеспечивающий справедливость на каждом этапе»

В ФИА заявили о «демократических» выборах президента, где будет один кандидат.

Бывший стюард Тим Мейер раскритиковал ФИА после того, как был вынужден сняться с выборов президента ФИА. В бюллетене останется лишь одно имя – действующего главы Федерации Мохаммеда бен Сулайема. Экс-кандидат назвал процесс «иллюзией демократии».

Ранее стало известно, что из-за требований Федерации команду может сформировать лишь бен Сулайем.

«Выборы президента ФИА – структурированный и демократический процесс, обеспечивающий справедливость и прозрачность на каждом этапе.

Требования к выборам 2025 года, в том числе сроки подачи заявлений и критерии допуска в команду кандидата и Всемирные советы, определяются статутами ФИА и внутренними правилами, которые доступны публично на сайте ФИА. Детальная информация о выборах также была доступна на специальной странице на сайте ФИА с 13 июня 2025 года и сообщена всем членам ФИА.

Требования, касающиеся регионального представительства кандидатов в вице-президенты по вопросам спорта, а также их присутствия во Всемирном автоспортивном совете, не являются чем-то новым. Такие критерии применялись и на предыдущих выборах», – заявил в ответ представитель ФИА.

Бывший кандидат в президенты ФИА Мейер: «В этот раз выборов не будет. Это иллюзия демократии»

Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
Тим Мейер
logoМохаммед бен Сулайем
logoФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при США-2025. Квалификация к спринту началась. Бермэн, Колапинто, Цунода, Окон и Бортолето выбыли после первого сегмента
2524 минуты назадLive
Тото Вольфф: «Сезон похож на коробку с сюрпризами. Никто не знает, каким будет баланс сил на каждом Гран-при»
сегодня, 20:41
Гран-при США-2025. Расписание трансляций
21сегодня, 20:00
Тимо Глок о «последствиях» для Норриса: «Карманные деньги урезали. Не понимаю, зачем «Макларен» устроил маленький театр – полная чушь»
3сегодня, 20:25
Лоран Мекьес: «Ред Булл» не будет менять подход к гонках из-за позиции в чемпионате или шансов на титул»
сегодня, 20:19
Тото Вольфф: «Намеренного флирта с Ферстаппеном не было. Совпадение, что мы оказались в одном месте летом»
2сегодня, 19:58
Аяо Комацу: «Новинки в США должны расширить возможности «Хааса» с точки зрения работы с настройками»
сегодня, 19:51
Тото Вольфф об интересе к Ферстаппену: «Мерседес» хочет выступать с Антонелли и Расселлом в будущем»
сегодня, 19:28
Льюис Хэмилтон: «Уверен, в определенный момент в гонках будут использовать камеры из фильма «Ф-1»
6сегодня, 19:22
В «Феррари» заменили коробку передач на болиде Леклера
6сегодня, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07