  • Макс Ферстаппен о поуле к спринту: «Было непросто собрать все воедино – ветер был порывистым, трасса очень кочковатая»
4

Макс Ферстаппен о поуле к спринту: «Было непросто собрать все воедино – ветер был порывистым, трасса очень кочковатая»

Ферстаппен прокомментировал поул к спринту.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оказался быстрейшим в квалификации к спринту на Гран-при США.

«Хорошая квалификация. На протяжении всех сегментов мы были довольно близко и стремились собрать все воедино в самый важный момент, в конце. А это непросто, ведь ты едешь на «софте», и у тебя фактически нет ориентиров.

Сработало здорово, но завтра я ожидаю тяжелую борьбу в спринте. В то же время именно этого мы все и хотим. С нетерпением жду завтрашнего дня и доволен тем, как все прошло сегодня.

Ветер то усиливался, то затихал, был очень порывистым. Кроме того, трасса очень кочковатая, и болид легко может снести на высокой скорости. В такой квалификации приходится оставлять небольшой запас, однако для нас день сложился очень хорошо», – высказался нидерландец об успехе.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» также поделился мыслями о субботнем спринте:

«Надо просто хорошо стартовать. И здесь широкий первый поворот. Надеюсь, в гонке будет хороший темп, но увидим завтра».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при США
logoМакс Ферстаппен
