Лоран Мекьес: «Потрясающее выступление «Ред Булл» и Ферстаппена»

Мекьес доволен поулом к спринту в Остине.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США , отметив отличное выступление команды и Макса Ферстаппена .

«Честно говоря, это было потрясающее выступление команды и Макса Ферстаппена. Мы были позади «Макларена» и в первом, и во втором сегменте. То 0,1, то 0,15 секунды – мы знали, что борьба будет плотной.

Потом Ландо Норрис проехал очень хороший круг в третьем сегменте и побить его время было очень непросто. При этом Макс большую часть круга шел с ним вровень, но в последних поворотах он заправил машину на идеальную траекторию, заполучив небольшое преимущество, которого оказалось достаточно для поула», – рассказал Мекьес.

