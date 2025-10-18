Гельмут Марко: «Ферстаппен взял поул в 3-м секторе, «Ред Булл» нашел рискованные, но удачные настройки»
Марко объяснил успех Ферстаппена в Остине.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался после того, как пилот Макс Ферстаппен оказался быстрейшим в квалификации к спринту на Гран-при США.
«Решающим фактором стало то, что мы нашли рискованные, но удачные настройки. И Макс был невероятен в третьем секторе. В первом повороте он чуть ли не поехал боком, но все равно был быстрее. Но поул он взял именно в третьем секторе», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Magazin
