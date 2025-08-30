Шарль Леклер: «Я собой разочарован»

Леклер разочарован выступлением в квалификации в Зандворте.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , признав, что не лучшим образом провел сессию и не смог поймать достаточно хороший ритм и приспособиться к болиду.

«Если честно, я очень собой разочарован. Сегодня я не выполнил свою работу и был очень плох. Я весь уик-энд нахожусь в положении отстающего. Я многое пытался менять по ходу уик-энда, в том числе в машине, которая не работала по тем или иным причинам.

Мы теряли очень много времени всего в двух-трех поворотах. И в квалификации ситуация не изменилась. Конечно, все было не настолько плохо, как в практиках, но отставание все равно было заметным.

При этом в попытках найти в машине скорость, на которую она сейчас просто не способна, мы немного потеряли в стабильности, а я не лучшим образом выполнил свою работу. Особенно в квалификации», – рассказал Леклер.

Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось