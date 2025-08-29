Сын Рубенса Баррикелло продолжит карьеру в «Формуле-3»

Фернандо Баррикелло будет выступать в «Ф-3».

Фернандо Баррикелло, сын бывшего пилота «Формулы-1» Рубенса Баррикелло, продолжит карьеру в «Формуле-3»

Баррикелло-младший подписал контракт с командой «Эй-Ай-Эск-Рейсинг» и дебютирует в составе нового коллектива уже в рамках финального этапа нынешнего сезона в Монце. После чего проведет за команду весь чемпионат следующего года.

