Сын Рубенса Баррикелло продолжит карьеру в «Формуле-3»
Фернандо Баррикелло будет выступать в «Ф-3».
Фернандо Баррикелло, сын бывшего пилота «Формулы-1» Рубенса Баррикелло, продолжит карьеру в «Формуле-3»
Баррикелло-младший подписал контракт с командой «Эй-Ай-Эск-Рейсинг» и дебютирует в составе нового коллектива уже в рамках финального этапа нынешнего сезона в Монце. После чего проведет за команду весь чемпионат следующего года.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Формулы-3»
