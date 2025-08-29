Джордж Расселл о «бесполезном» Хэмилтоне: «Льюис говорит ерунду, он величайший пилот всех времен»

Расселл назвал ерундой самокритику Хэмилтона.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поддержал экс-напарника Льюиса Хэмилтона , перешедшего в «Феррари». На Гран-при Венгрии семикратный чемпион «Формулы-1» назвал себя «бесполезным».

«Конечно, он говорит ерунду, когда так высказывается, ведь он величайший пилот всех времен.

Ты покидаешь трассу, выходишь к прессе, когда не прошло и десяти минут – тебя захлестывают эмоции. Так ты себя чувствуешь, если день плохой. Если день хороший, все меняется.

Он остается исключительным гонщиком, мы это видели. Он сразу же выиграл спринт в Китае – в самом начале сезона.

Нужные качества остались. Но «Формула-1» – непростой спорт, особенно если команда не выступает на высочайшем уровне, это вносит вклад в проблему. И, конечно, Шарль [Леклер] – потрясающий пилот.

Прошло 14 этапов, и все гонщики, не считая двух, уже ждут 2026 год и новый шанс на борьбу за титул. И пилоты вроде Льюиса живут именно ради этого – не просто ради очков», – отметил Расселл перед Гран-при Нидерландов.

Льюис Хэмилтон о 12-м месте: «Я абсолютно бесполезен, «Феррари» нужно сменить гонщика»

Тото Вольфф: «Расселл из быстрого ребенка развился в пилота, который был сильнее величайшего из великих в 2024-м»