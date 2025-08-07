Тото Вольфф: «Расселл из быстрого ребенка развился в пилота, который был сильнее величайшего из великих в 2024-м»

Вольфф высказался о битве Расселла с Хэмилтоном в 2024-м.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о прогрессе Джорджа Расселла , вспомнив результаты сезона-2024: британец набрал 245 очков против 223 у экс-напарника Льюиса Хэмилтона.

«Я смотрю на Джорджа, на его развитие в «Формуле-1»: он был быстрым ребенком в «Уильямсе », а затем его призвали в «Мерседес», в пару к величайшему из великих в лице Льюиса Хэмилтона .

И уже в прошлом году он начал показывать очень сильный чистый темп – если говорить о результатах, он был более сильным пилотом. А теперь, когда Льюис ушел в «Феррари», он занял ведущую роль, это произошло естественным образом, и он дает результат.

Он дает результат, даже когда болид не на уровне, он превосходит возможности машины, на Джорджа всегда можно положиться. И дело не только в пилотаже – он также отлично работает с партнерами, проводит много мероприятий, которые помогают выстроить его бренд и наш бренд.

Невозможно представить лучшего первого номера», – признал босс в видео «Мерседеса».

