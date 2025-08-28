Ральф Шумахер: «Астон Мартин» нужен более сильный состав для борьбы за чемпионство в будущем»

Ральф Шумахер вновь призвал «Астон Мартин» обновить состав.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что «Астон Мартин» стоит задуматься о будущем. Ранее Ральф неоднократно критиковал Ланса Стролла, а теперь также отметил возраст 44-летнего Фернандо Алонсо .

«Не сказать, что команда в очень плохом положении перед сезоном-2026 с Фернандо Алонсо и сыном [Лоренса Стролла], ведь фактически все начинают с нуля. Кроме того, Эдриан Ньюи только приступил к работе. 2026-й – важный год, и на самом деле умным решением может стать отказ от изменений.

Но я говорил о будущем, о сезоне-2027. Учитывая возраст Фернандо Алонсо, можно утверждать, что он не будет выступать в «Формуле-1» еще десять лет.

То же касается Ланса Стролла , у которого ужасные показатели в квалификациях. Такова реальность, пусть даже в гонках он иногда выступает нормально.

Возникает вопрос: если команда хочет провести сезон на пять с плюсом и в итоге бороться за чемпионство, вероятно, нужен более сильный состав. Вот о чем я говорил – и остаюсь при своем мнении. На мой взгляд, текущего состава не хватит, чтобы действительно сражаться за самые высокие позиции.

В то же время надо признать, что Стролл выступает неплохо, учитывая то, какая у него машина, иногда выдает хорошие выступления», – заявил Шумахер.

