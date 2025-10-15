Орлов выиграл Кубок мира по картингу. Ранее российский пилот стал чемпионом Европы

Российский гонщик выиграл три картинговых турнира за год.

Максим Орлов стал лучшим по итогам Кубка мира по картингу в категории KZ2, который проходил в Италии.

В июле пилот победил на чемпионате Европы в Германии, а в начале октября – на международном турнире Champions of the Future в Италии в той же категории.

