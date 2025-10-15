Орлов выиграл Кубок мира по картингу. Ранее российский пилот стал чемпионом Европы
Российский гонщик выиграл три картинговых турнира за год.
Максим Орлов стал лучшим по итогам Кубка мира по картингу в категории KZ2, который проходил в Италии.
В июле пилот победил на чемпионате Европы в Германии, а в начале октября – на международном турнире Champions of the Future в Италии в той же категории.
Мика Хаккинен о подготовке дочери к «Ф-1»: «Гонщицы пробьются на высший уровень к 2030-му – Элла или кто-то еще»
Карлос Сайнс: «В Испании все хотели быть как Алонсо. В картинге стало по 60-70 участников вместо 20-30»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport.com.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости