  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл должен уволить Ланса, если хочет завоевать титул. Проигрыш Алонсо 0:27 в квалификациях говорит сам за себя»
8

Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл должен уволить Ланса, если хочет завоевать титул. Проигрыш Алонсо 0:27 в квалификациях говорит сам за себя»

Шумахер призвал Стролла-старшего убрать сына из «Астон Мартин».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о сложном выборе, который стоит перед Лоренсом Строллом – владельцем «Астон Мартин» и отцом пилота команды Ланса Стролла.

«Если он действительно хочет завоевать титул, то должен уволить сына. Его проигрыш Фернандо Алонсо со счетом 0:27 в квалификациях говорит сам за себя.

Отец должен выбрать между чувствами и успехом. Если он настроен серьезно, необходимо полностью пересмотреть состав гонщиков на сезон-2026. Думаю, он сам понимает, но это тяжелое решение», – заявил Ральф.

«Астон Мартин» бойкотировал немецкий Sky после критики Стролла со стороны Ральфа Шумахера

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoЛанс Стролл
logoРальф Шумахер
Лоренс Стролл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Пиастри – лучший гонщик 1-й половины сезона по версии The Athletic, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 4-й, Хэмилтон не попал в топ-10
3сегодня, 17:17
Берни Экклстоун: «Не уверен, что приглашение Хэмилтона – верное решение «Феррари», Льюис ведет политические игры»
1сегодня, 16:18
Шарль Леклер: «Ясно представляю успех «Феррари» со мной за рулем. Скудерия слишком давно не выигрывала титул»
12сегодня, 15:03
Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа
12сегодня, 14:13Фото
Берни Экклстоун: «У «Ред Булл» не было плана Б на случай проблем с Хорнером или Ферстаппеном»
сегодня, 13:50
Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Убежден, Леклер спрашивал себя: «Боже мой, что я делаю в «Феррари»?» Но альтернатив нет»
2сегодня, 13:07
Нико Росберг: «Судьба титула решится в голове Норриса»
2сегодня, 12:31
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос допустил переход Хорнера в «Альпин»: «Лишь там можно стать совладельцем»
4сегодня, 11:03
Жак Вильнев: «Росберг сдался через минуту после победы, у Нико не было никакой страсти к гонкам»
17сегодня, 10:25
Зак Браун: «Ф-1» всегда будет центром вселенной «Макларена»
сегодня, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
вчера, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото