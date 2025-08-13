Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл должен уволить Ланса, если хочет завоевать титул. Проигрыш Алонсо 0:27 в квалификациях говорит сам за себя»
Шумахер призвал Стролла-старшего убрать сына из «Астон Мартин».
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о сложном выборе, который стоит перед Лоренсом Строллом – владельцем «Астон Мартин» и отцом пилота команды Ланса Стролла.
«Если он действительно хочет завоевать титул, то должен уволить сына. Его проигрыш Фернандо Алонсо со счетом 0:27 в квалификациях говорит сам за себя.
Отец должен выбрать между чувствами и успехом. Если он настроен серьезно, необходимо полностью пересмотреть состав гонщиков на сезон-2026. Думаю, он сам понимает, но это тяжелое решение», – заявил Ральф.
«Астон Мартин» бойкотировал немецкий Sky после критики Стролла со стороны Ральфа Шумахера
Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
