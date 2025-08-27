Джолион Палмер: «Если бы Пиастри чуть больше везло, отрыв в чемпионате мог бы составлять 61 очко»

Пиастри сильно не везло в первой половине сезона – считает Палмер.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер поделился мнением о ситуации, сложившейся в общем зачете.

По словам Палмера, лидерство Оскара Пиастри полностью обосновано, и если бы австралийцу чуть больше везло в первой половине сезона, отрыв от Ландо Норриса был бы более значительным.

«Проанализировав все данные я могу сделать вывод, что Пиастри в этом сезоне выступает лучше напарника. Отрыв составляет 9 очков, притом, что Норрис выиграл три из четырех последних гонок. Все данные говорят о том, что отрыв в чемпионате мог бы легко составлять не 9, а 61 очко, если бы Пиастри больше везло.

Если подумать, то 16 очков Пиастри потерял в Мельбурне. В тот день оба «Макларена » соскользнули с трассы и оказались в гравии. И не стоит судить Пиастри за тот инцидент. В итоге это стоило Оскару 16 очков.

Или взять инцидент на «Сильверстоуне» – очень тяжелое решение, и я не припомню, чтобы кого-то вообще штрафовали за подобное, ни до этого инцидента, ни после. И это стоило Оскару победы.

В Имоле подвел момент появления машины безопасности: опять же тяжелое решение о невезение с таймингами. Хотя это стоило ему потери всего 6 очков.

И потом был Будапешт. Отличная победа Ландо Норриса . Он здорово справился с давлением, сделал все необходимое. Но произошло все это только потому, что Норрис плохо стартовал, оказался в плохой позиции, и в итоге его стратегия оказалась правильной, но у Пиастри возможности выбрать такую стратегию просто не было.

Так что смотря на все эти потерянные очки, даже на два очка, потерянных в спринте в Майами, когда тайминг появления на трассе машины безопасности стоил Оскару победы, мы понимаем, что в этих 14 гонках очень многое сложилось в пользу Норриса», – рассказал Палмер.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?